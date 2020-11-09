В Смольном планируют ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации по COVID-19

Нововведения пока находятся на стадии обсуждения в Смольном, однако их могут оперативно принять. Фото: Baltphoto

Нововведения пока находятся на стадии обсуждения в Смольном, однако их могут оперативно принять. Фото: Baltphoto

На фоне рекордного роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге городские власти всерьез обсуждают возможность существенного ужесточения ограничительных мер.

В частности, предлагается сделать обязательной самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, дистанционное обучение может стать обязательным для школьников 5-11 классов. По словам вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина, высока вероятность, что новые ограничения примут в ближайшее время, пишет «Мойка78».

При этом политик подчеркнул, что ограничивать работу бизнеса пока не собираются, однако могут ужесточить условия, касающиеся массовых мероприятий. Детские сады также продолжат действовать в обычном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге выявили более 1,4 тысяч новых случаев COVID-19.