Коронавирусом в Петербурге заболели еще 1403 человека

Коронавирусом в Петербурге заболели еще 1403 человека
В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице по-прежнему наблюдается активный рост общего числа случаев COVID-19. За прошедшие сутки в городе нашли более 1,4 тыс. новых зараженных.

По информации на утро понедельника, 9 ноября, суточный прирост заболевших COVID-19 в Петербурге составил 1403 человека. Об этом свидетельствую данные российского оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число зарегистрированных в городе на Неве случаев заражения достигло 71 тыс. 426 человек. В настоящее время в Петербурге коронавирусом болеют 23 тыс. 744 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор посоветовал ежедневно убираться дома из-за коронавируса. Специалист порекомендовала проводить ежедневную уборку дома в связи с рисками заражения коронавирусом, который могли принести из общественных мест и общественного транспорта.

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