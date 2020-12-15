В Петербурге от коронавируса уже привились 254 человека

Жители Северной столицы приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции. На данный момент защититься от болезни смогли 254 человека.

Об этом во вторник, 15 декабря, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана, сообщает 78.ru.

Отмечается, что в Петербург для вакцинации сегодня поступит 1000 доз препарата «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» из Новосибирска. Также до конца недели в городе откроют 12 пунктов, где можно будет поставить прививку от коронавируса. До конца года в Северной столице появится 56 точек.

Также Андрей Сарана добавил, что привитые 254 человека чувствуют себя хорошо. В единичных случаях есть повышение температуры до 38,5. Побочных эффектов нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов заявил о готовности Петербурга к массовой вакцинации от коронавируса.