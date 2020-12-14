Беглов заявил о готовности Петербурга к массовой вакцинации от Covid-19

В Северную столицу поступило 5,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». В городе уже работает 2 прививочных пункта от коронавируса. Город готов к массовой вакцинации.

Как сообщают в Смольном, об этом сегодня в понедельник, 14 декабря, рассказал губернатор города Александр Беглов. Парламентарий поделился тем, что в первую очередь вакцина станет доступной для медиков, учителей и социальных работников.

Отмечается, что в городе работает 2 прививочных пункта, через два дня – откроются еще 12. В целом, планируется открыть 70 точек к 25 декабря. Вакцинация будет осуществляться с помощью препарата «Спутник V».

Кроме этого, Александр Беглов призвал улучшить условия людей, которые лечатся от коронавируса дома. На данный момент это около 64 тыс. петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заразились более 3 тыс. человек.