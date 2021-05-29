Спасатели эвакуировали шестерых человек из горящей квартиры в Никольском

В ночь на 29 мая в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:26. На Комсомольской улице в городе Никольское загорелась квартира. Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. В ликвидации огня участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 03:01. Спасли четырех человек, эвакуировали шестерых. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожарные локализовали возгорание на Ижорском заводе в Колпинском районе Петербурга. Среди ночи огонь охватил трансформатор.Возгорание случилось сегодня ночью, 28 мая, в здании на проспекте Ленина.