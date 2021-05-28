Спасатели локализовали пожар на территории Ижорских заводов

Спасатели локализовали пожар на территории Ижорских заводов
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Пожарные локализовали возгорание на Ижорском заводе в Колпинском районе Петербурга. Среди ночи огонь охватил трансформатор.

Возгорание случилось сегодня ночью, 28 мая, в здании на проспекте Ленина. Огонь охватил 50 квадратных метров, ему присвоили номер сложности №2.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, в 5:42 возгорание было локализовано, ранг №2 — отозван, пожарные работают по №1-Бис.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту пожара на территории Ижорских заводов были направлены 67 огнеборцев на 16 спецмашинах.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ижорские заводы новости СПб


 

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