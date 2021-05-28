Спасатели локализовали пожар на территории Ижорских заводов

Пожарные локализовали возгорание на Ижорском заводе в Колпинском районе Петербурга. Среди ночи огонь охватил трансформатор.
Возгорание случилось сегодня ночью, 28 мая, в здании на проспекте Ленина. Огонь охватил 50 квадратных метров, ему присвоили номер сложности №2.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, в 5:42 возгорание было локализовано, ранг №2 — отозван, пожарные работают по №1-Бис.
Информации о возможных пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту пожара на территории Ижорских заводов были направлены 67 огнеборцев на 16 спецмашинах.