На Ижорских заводах 67 пожарных второй час тушат загоревшийся трансформатор

Спасатели второй час тушат пожар на территории Ижорских заводов в Колпинском районе Петербурга. В здании плавильного цеха горит трансформатор.

Возгорание случилось сегодня ночью, 28 мая, в доме №1 на проспекте Ленина. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 3:33. К месту происшествия были направлены 67 огнеборцев на 16 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС, загорелся трансформатор в здании плавильного цеха на территории Ижорских заводов. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В 4:13 ранг пожара повысили до второго уровня. К настоящему моменту спасатели продолжают борьбу с огнем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре на Ижорском заводе. В ноябре 2020 года спасатели час тушили горящую котельную.