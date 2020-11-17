На Ижорском заводе час тушили горящую котельную

В Колпинском районе Петербурга спасатели тушили заброшенную котельную на Ижорском заводе. Они час боролись с огнем.

Возгорание случилось во вторник, 17 ноября, в доме №1 на Финляндской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 13:35, к месту пожара оперативно выехали 16 огнеборцев на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в неэксплуатируемом здании загорелась обстановка на площади 30 «квадратов». К 14:35 огонь был полностью потушен.

Во время пожара никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пикалево спасатели потушили горящую машину. Причины возгорания устанавливаются.