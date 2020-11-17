В Пикалево спасатели потушили горящую машину

В ночь на 17 ноября в Бокситогорском районе Ленобласти в одном из поселков загорелся автомобиль.

Сообщение о возгорании поступило в 4:08 мск. Местные жители сообщили, что на парковке горит машина.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Ликвидировать пожар удалось к 4:26, сообщили в ГУ МЧС по региону. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Шлиссельбургском проспекте спасатели тушили несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы предположили, что виновником пожара стал владелец одной из машин.