«Неадекватный водитель» устроил ночной пожар в Рыбацком

В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте спасатели тушили несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы предположили, что виновником пожара стал владелец одной из машин.

Возгорание случилось сегодня, 16 ноября, напротив дома №20. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На указанном участке загорелся припаркованный автомобиль BMW. Пламя перекинулось на другую машину. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

По словам очевидцев, на месте происшествия находился, предположительно, владелец BMW в «неадекватном состоянии».

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили постельное белье, вспыхнувшее в квартире на Савушкина.