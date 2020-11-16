Спасатели потушили постельное белье, вспыхнувшее в квартире на Савушкина

Спасатели потушили постельное белье, вспыхнувшее в квартире на Савушкина
Пожарные потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге на улице Савушкина сотрудники МЧС тушили пожар в квартире жилого дома. Там загорелись постельные принадлежности.

Возгорание случилось сегодня ночью, 16 ноября. К месту ЧП оперативно прибыли 12 сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате вспыхнули постельные принадлежности.

Пламя ликвидировали спустя полчаса с момента обращения. Причины появления огня выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Аптекарской набережной загорелся бизнес-центр. По предварительным данным, никто не пострадал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разработчик вакцины от коронавируса назвал сроки возвращения к жизни до пандемии
Спасатели потушили постельное белье, вспыхнувшее в квартире на Савушкина
В Пулково в понедельник нет отмененных и задержанных рейсов
Экс-солистка Serebro выходит замуж за полицейского
На Аптекарской загорелся бизнес-центр
На Большом Сампсониевском разбился каршеринг: водителя увезли в больницу
В Сети распространяют слухи об изменах мужа Заворотнюк: она может этого не ...
Галкин поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной