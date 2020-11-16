Спасатели потушили постельное белье, вспыхнувшее в квартире на Савушкина

В Петербурге на улице Савушкина сотрудники МЧС тушили пожар в квартире жилого дома. Там загорелись постельные принадлежности.
Возгорание случилось сегодня ночью, 16 ноября. К месту ЧП оперативно прибыли 12 сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате вспыхнули постельные принадлежности.
Пламя ликвидировали спустя полчаса с момента обращения. Причины появления огня выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Аптекарской набережной загорелся бизнес-центр. По предварительным данным, никто не пострадал.