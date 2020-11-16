На Аптекарской загорелся бизнес-центр

На место прибыли семь пожарных машин. Причины инцидента пока не установлены.

Этой ночью, 16 ноября, произошел пожар на Аптекарской набережной. Там загорелся бизнес-центр «Кантемировский». Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к ликвидации возгорания. Всего с огнем борются семь пожарных машин. На видео, которое попало в сеть, заметен дым. Пока непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные машины прибыли к зданию Адмиралтейства. Телеграм-каналы пишут, что в Адмиралтействе мог загореться склад. Официального подтверждения этой версии пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.