Пожарные машины прибыли к зданию Адмиралтейства

Вечером в воскресенье, 15 ноября на к зданию Адмиралтейства в центре Петербурга прибыли пожарные машины.

Очевидцы заметили на территории Адмиралтейства несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, причиной ЧП стали неполадки с проводкой.

Телеграм-каналы пишут, что в Адмиралтействе мог загореться склад.

Официального подтверждения этой версии пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице пожарные завершают тушение огня на территории Ленинградского электромеханического завода вечером в пятницу, 13 ноября. Локализация огня заняла у сотрудников МЧС около четырех часов.