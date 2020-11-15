Пожарные машины прибыли к зданию Адмиралтейства

Пожарные машины прибыли к зданию Адмиралтейства
Адмиралтейство. Фото: Baltphoto

Вечером в воскресенье, 15 ноября на к зданию Адмиралтейства в центре Петербурга прибыли пожарные машины.

Очевидцы заметили на территории Адмиралтейства несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, причиной ЧП стали неполадки с проводкой.

Телеграм-каналы пишут, что в Адмиралтействе мог загореться склад.

Официального подтверждения этой версии пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице пожарные завершают тушение огня на территории Ленинградского электромеханического завода вечером в пятницу, 13 ноября. Локализация огня заняла у сотрудников МЧС около четырех часов.

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