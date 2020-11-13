Локализован пожар в производственном здании на Петергофском шоссе

Локализован пожар в производственном здании на Петергофском шоссе
Пожар на территории бывшего завода ЛЭМЗ. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице пожарные завершают тушение огня на территории Ленинградского электромеханического завода вечером в пятницу, 13 ноября. Локализация огня заняла у сотрудников МЧС около четырех часов.

Как сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу, пожар на Петергофском шоссе, 73 был локализован в 23:20. При этом сообщение о возгорание поступило в 19:39.

Отметим, что пожар тушили по четвертому рангу опасности. В производственном здании произошло возгорание третьего этажа, в последствии огонь вспыхнул и на четвертом этаже. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

К ликвидации огня было привлечено 92 человека личного состава, 25 единиц техники, а также пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

На данный момент пожарные работают по третьему номеру. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подранный поезд привлечен к месту масштабного возгорания на Петергофском шоссе.

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