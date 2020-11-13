Пожарный поезд привлечен к месту масштабного возгорания на Петергофском шоссе

В Северной столице уже несколько часов пожарные ликвидируют огонь, площадью 1200 квадратных метров. К месту проишествия прибыл пожарный поезд и химико-радиометрическая лаборатория.

Как сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу, на данный момент в ликвидации огня участвуют 92 человека личного состава и большое количество единиц техники.

Напомним, что сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 19:39. Возгорание произошло в одном из производственных зданий на территории бывшего завода ЛЭМЗ. Огонь охватил два этажа – третий и четвертый. Общая площадь составляет 1200 квадратных метров.

Уточняется, что на четвертом этаже расположена мебельная фабрика, на которую перешел огонь с третьего этажа.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожару на Петергофском шоссе был присвоен четвертый ранг опасности.