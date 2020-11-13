Пожару в здании на Петергофском шоссе присвоен четвертый ранг

Огонь в производственном здании на Петергофском шоссе охватил несколько этажей. Спасатели ликвидируют пожар на 1200 квадратных метрах.

Как сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу, в 21:25 пожару по адресу Петергофское шоссе дом №73 был присвоен повышенный четвертый ранг опасности. На данный момент горит около 600 квадратных метров на третьем этаже. Также огонь распространился и на четвертый, – площадь возгорания там такая же.

Отметим, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В ликвидации огня принимают участие более 70 единиц техники и около 58 человек личного состава.

Напомним, что горит производственное здание на территории бывшего завода ЛЭМЗ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар на Петергофском шоссе произошел вечером, 13 ноября. Пожару был присвоен третий ранг опасности.