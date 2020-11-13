Пожар в здании завода на Петергофском шоссе тушат по повышенному рангу

В пятницу вечером, 13 ноября, в Красносельском районе произошло крупное возгорание в одном из зданий завода. Пожару присвоен повышенный третий ранг опасности.

Как сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу, сообщении о пожаре поступило в спецслужбу спасения в 19:39. Отмечается, что горит производственное здание по адресу: Петергофское шоссе дом №73.

Вскоре пожару был присвоен второй ранг опасности, а затем и третий. На данный момент в ликвидации огня участвует 58 человек личного состава и 17 единиц техники.

Огонь охватил один из этажей в четырехэтажном здании. Есть вероятность, что пожар может распространиться и на другие этажи.

На данный момент информация о пострадавших и площади поражения здания огнем уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Киришском районе пожар охватил частный дом.