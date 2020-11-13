В Киришском районе пожар охватил частный дом

В пятницу, 13 ноября, в Киришском районе Ленобласти в пятницу, 13 ноября. В деревне Белая в Пчевжинском сельском поселении загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 4:58 мск. В ликвидации огня участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом горел на общей площади 60 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 6:04. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в результате пожара в Приморском районе погиб человек. По предварительным данным, он проживал один. Сообщение о пожаре диспетчер регионального управления МЧС России получил после полуночи.