В Киришском районе пожар охватил частный дом

В Киришском районе пожар охватил частный дом
Справиться с огнем удалось в 6:04. Фото: Pixabay

В пятницу, 13 ноября, в Киришском районе Ленобласти в пятницу, 13 ноября. В деревне Белая в Пчевжинском сельском поселении загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 4:58 мск. В ликвидации огня участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом горел на общей площади 60 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 6:04. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в результате пожара в Приморском районе погиб человек. По предварительным данным, он проживал один. Сообщение о пожаре диспетчер регионального управления МЧС России получил после полуночи.

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