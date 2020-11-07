В пожаре на Савушкина погиб одинокий мужчина

В Петербурге в результате пожара в Приморском районе погиб человек. По предварительным данным, он проживал один.

Сообщение о пожаре диспетчер регионального управления МЧС России получил после полуночи в субботу, 7 декабря. В одном из домов на улице Савушкина загорелась квартира на 14-м этаже. Огонь охватил обстановку.

Жильцов пришлось эвакуировать из парадной дома. Консьерж при этом рассказал, что в квартире, где произошел пожар, проживал одинокий мужчина, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что в результате пожара жилец погиб. В настоящее время выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре в историческом доме на Моховой улице. Там загорелось помещение в неэксплуатируемом здании.