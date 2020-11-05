На Моховой полыхает исторический дом: пожару присвоен повышенный ранг

Вечером в четверг на Моховой улице тушат квартирный пожар в неэксплуатируемом здании. На месте работают более 50 спасателей.

Об этом сообщили в петербургском управлении МЧС России. Все произошло 5 ноября на Моховой улице, дом 7 в центре города. Очевидцы сообщили в экстренные службы о пожаре в 19:36.

Известно, что здание, в котором произошел пожар, не эксплуатируется. Огонь уже распространился по площадь 400 квадратных метров. Ведомство направило на борьбу с огнем 57 человек личного состава с привлечением 16 единиц техники.

В 20:19 пожару присвоили № 1-БИС, еще через 49 минут ранг повысили до № 2.

Информация о возможных пострадавших на данный момент не поступала.

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