Во Всеволожском районе поезд наехал на нарушителя правил

Мужчина нарушил правила и угодил под колеса поезда. Фото: СК РФ по Ленобласти

Мужчина нарушил правила и угодил под колеса поезда. Фото: СК РФ по Ленобласти

Мужчина переходил железную дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В Ленинградской области сегодня утром, 5 ноября, произошел наезд на пешехода. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Все случилось утром в четверг во Всеволожском районе на станции Бернгардовка. Мужчина переходил железную дорогу на запрещающий сигнал светофора. Он не обратил внимание на поезд и угодил под его колеса. В результате пешеход получил серьезные травмы и скончался.

«Следователями совместно со следователями-криминалистами осмотрено место происшествия, предпринимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с водителя, совершившего наезд на пенсионера, могут взыскать 150 тыс. рублей.