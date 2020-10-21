В Петербурге с водителя, совершившего наезд на пенсионера, могут взыскать 150 тыс. рублей

В среду, 21 октября, прокуратура Кировского района провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о том, что пострадал в результате ДТП. Пенсионер просит взыскать с водителя 150 тыс. рублей за моральный и физический ущерб.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, на пенсионера был совершен наезд автомобиля, который двигался задним ходом во дворе. В результате чего были причинены телесные повреждения.

Эксперты расценили травмы как средней тяжести вред здоровью, пенсионер длительное время испытывал физические боли и находился на лечении.

Прокурор обратился в суд с иском в интересах пострадавшего с целью взыскать с водителя 150 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пожилая женщина потеряла карту, а после чего ей пришло СМС-уведомление со списанием 100 тыс. рублей.