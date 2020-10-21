Пожилая петербурженка потеряла карту, а после получила СМС о списании 100 тысяч

Пожилая петербурженка потеряла карту, а после получила СМС о списании 100 тысяч
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: Pixabay

В Московском районе Петербурга местная жительница пожаловалась, что неизвестные совершили покупку с ее карты почти на 100 тыс. рублей.

Во вторник, 20 октября, в отдел полиции обратилась 81-летняя женщина. Она рассказала, что на ее мобильный телефон поступило сообщение из отделения ПАО «Сбербанк» о списании 98 000 рублей. В банке данную информацию ей подтвердили.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка также добавила, что после она обнаружила отсутствие кошелька, где находилась банковская карта.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный в маске сломал петербургской пенсионерке бедро и отобрал кошелек.

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