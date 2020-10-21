Неизвестный в маске сломал петербургской пенсионерке бедро и отобрал кошелек

В Петербурге напали на пенсионерку. Фото: pixabay.com

В Петербурге напали на пенсионерку. Фото: pixabay.com

В Петербурге ищут злоумышленника, который напал на пожилую жительницу Красносельского района. У женщины 1932 года рождения отобрали кошелек.

Инцидент, по данным gazeta.spb.ru, произошел накануне, 20 октября. В полицию вечером пришла пенсионерка. Она рассказала, что в парадной дома на улице Спирина на нее напал незнакомец в медицинской маске.

Он применил к ней физическую силу и отобрал кошелек, в нем находились 1,7 тыс. рублей. Затем злоумышленник скрылся.

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, а пострадавшая пенсионерка попала в больницу с переломом бедра.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржец под кайфом избил женщину на петербургской АЗС.