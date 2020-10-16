Петербуржец под кайфом избил женщину на петербургской АЗС

Петербуржец под кайфом избил женщину на петербургской АЗС
Полюстровский проспект.Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге врачи спасают женщину, которую избили в Выборгском районе. На нее напал мужчина в состоянии наркотического опьянения. Как оказалось, психо-активным веществом отравилась и пострадавшая.

По данным gazeta.spb.ru, в полицию накануне, 15 октября, позвонили очевидцы. Они заявили, что на перекрестке улицы Харченко и Полюстровского проспекта неизвестный возле АЗС бьет женщину.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в состоянии наркотического опьянения. Оказалось, что он может быть причастен к краже в магазине «Пятерочка» на Пионерской улице. Там он тайно похитил рюкзак с деньгами и техникой.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме травм от избиения у нее диагностировали острое пероральное отравление.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на улице Комиссара Смирнова неизвестные избили и ограбили двоих.

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