На улице Комиссара Смирнова неизвестные избили и ограбили двоих

В Петербурге неизвестные на улице Комиссара Смирнова избили водителя Лады и его брата, который находился с ним в автомобиле, а после отобрали 127 тыс. рублей.

Как говорится в сообщении телеканала «Санкт-Петербург», инцидент произошел 13 октября. Поздно вечером на улице Комиссара Смирнова иномарка белого цвета обогнала Ладу Ларгус. Водителю это не понравилось, и он знаками попросил мужчину из иномарки остановить машину и выйти. Просьба была удовлетворена.

В итоге, водитель Лады был избит, а также его брат, который находился в салоне автомобиля. После чего нападавшие скрылись с места проишествия.

Позднее в полицию обратился водитель Лады. Он утверждает, что во время драки у него были похищены деньги – 127 тыс. рублей.

Самого потерпевшего и брата забрала с места проишествия машина скорой помощи.

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