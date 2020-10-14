В Петербурге задержали серийных автоугонщиков, «работавших» на экспорт

В гараже полицейские обнаружили средства оперативной радиосвязи, спецоборудование для взлома и несанкционированного запуска авто и государственный регистрационный знак. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В гараже полицейские обнаружили средства оперативной радиосвязи, спецоборудование для взлома и несанкционированного запуска авто и государственный регистрационный знак. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербургские правоохранители задержали серийных автоворов, продававших грузовые машины в Республике Беларусь. Злоумышленники специализировались на кражах «Газелей».

По данным следствия, сотрудники уголовного розыска Невского района выявили группу мужчин, подозреваемых в хищении как минимум трех авто «Газель Некст» с августа по настоящее время. Часть злоумышленников задержали в поселке Металлострой с поличным при подготовке транспорта к перегону. Двое из задержанных — бомжи.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, две машины угнали у петербуржцев, которые зарабатывали на жизнь грузоперевозками. Третий — у лизинговой компании. Сумма ущерба составила 3 млн 100 тыс. рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В ходе обысков стражи порядка нашли средства радиосвязи, оборудование для взлома и запуска машин, а также государственный регистрационный знак. Два угнанных авто нашли в Петербурге. Третья «Газель» могла уже покинуть страну. Полицейские также обнаружили и изъяли транспорт злоумышленников — Mercedes и Subaru Impreza.

В настоящее время полиция устанавливает причастность злоумышленников к другим пропажам грузовичков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за 20 минут задержали угонщика каршеринга.