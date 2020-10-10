В Петербурге за 20 минут задержали угонщика каршеринга

В Петербурге за 20 минут задержали угонщика каршеринга
В Петербурге угнали каршеринговый автомобиль. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге угнали каршеринговый автомобиль, воспользовавшись чужим аккаунтом.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Накануне, 9 октября, в полицию обратился сотрудник каршеринговой компании. Он рассказал, что неизвестный угнал Nissan на Лиговском проспекте. Злоумышленника просили привлечь к ответственности.

Его смогли задержать через 20 минут на улице Марата. Злоумышленником оказался иностранный гражданин.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали угонщика Mercedes за 6,5 млн с фальшивыми евро.

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