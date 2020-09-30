В Петербурге задержали угонщика Mercedes за 6,5 млн с фальшивыми евро

У мужчины нашли большое количество билетов «банка приколов». Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

У мужчины нашли большое количество билетов «банка приколов». Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Северной столице задержали подозреваемого в угоне Mercedes-Benz за 6,5 млн с Пироговской набережной. Оказалось, что мужчина имеет богатую криминальную историю.

Неработающего мужчину задержали во вторник, 29 сентября. Им оказался 29-летний житель Всеволожска. Он подозревается в том, что 14 июля угнал Mercedes-Benz S500 4 MATIK. Похищенный автомобиль изъят.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе обысков у задержанного обнаружили большое количество билетов «банка приколов», имитирующих евровалюту. Оказалось, что мужчина был трижды судим за незаконный оборот наркотиков, мошенничество, вымогательство, похищение человека и другое. В последний раз он вышел из тюрьмы менее полугода назад.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все эпизоды противоправных действий.

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