Отобравший сумку у бабушки в подъезде на Товарищеском скрывался от следствия

Отобравший сумку у бабушки в подъезде на Товарищеском скрывался от следствия
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга неизвестный отобрал у бабушки сумку с деньгами и телефоном. Спустя два дня его задержали.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 27 сентября, в подъезде дома на Товарищеском проспекте. Злоумышленник ударил 62-летнюю женщину по голове бутылкой, а после похитил принадлежащую ей сумку с мобильным телефоном и 1,5 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 37-летнего подозреваемого. Мужчину без определенного места жительства поймали у железнодорожной станции Каннельярви.

Стражи порядка также выяснили, что злоумышленник находился в розыске за Тосненским районом Ленобласти, как скрывшийся от следствия. Похищенное у него изъяли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напуганный пенсионер с Кораблестроителей перевел мошенникам два миллиона.

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