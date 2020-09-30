Напуганный пенсионер с Кораблестроителей перевел мошенникам два миллиона

Напуганный пенсионер с Кораблестроителей перевел мошенникам два миллиона
Аферист убедил пенсионера перевести деньги. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга напуганный пенсионер перевел мошенникам все деньги со своего счета.

В отдел полиции обратился 73-летний мужчина, проживающий в одном из домов на улице Кораблестроителей. Он рассказал, что в период с 21 по 24 сентября ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банков ПАО «ВТБ» и «Почта банк». Собеседник рассказал, что со счета пенсионера могут пропасть деньги, если он не переведет их на другой банковский счет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель перевел на указанные счета через банкомат 2 млн рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник с ножницами обчистил квартиру пожилой петербурженки на 630 тысяч.

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