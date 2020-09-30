Домушник с ножницами обчистил квартиру пожилой петербурженки на 630 тысяч

Злоумышленник вынес из квартиры 600 тыс. рублей и ювелирные изделия. Фото: pixabay

Злоумышленник вынес из квартиры 600 тыс. рублей и ювелирные изделия. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры петербурженки крупную сумму денег и ювелирные изделия.

Преступный инцидент произошел во вторник, 29 сентября. В отдел полиции обратилась 80-летняя женщина, проживающая в доме №122 по Октябрьской набережной. Она рассказала, что злоумышленник, взломав замок входной двери, проник в ее квартиру.

Как стало известно gazeta.spb.ru, причиненный ущерб горожанка оценила в 630 тыс. рублей.

Прибывшие полицейские изъяли с места происшествия следы пальцев рук и ножницы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в квартирной краже. Их поймали в Петроградском районе.