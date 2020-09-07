В Петроградском районе задержали четверых «домушников», похищенное изъяли

В Петроградском районе задержали четверых &#171;домушников&#187;, похищенное изъяли
Полицейские задержали четверых подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петроградском районе Петербурга задержали четверых подозреваемых в квартирной краже.

О преступлении стало известно в воскресенье, 6 сентября. В отдел полиции обратилась 28-летняя женщина с заявлением о том, что в ее квартире, расположенной в доме №50 по Пионерской улице, путем подбора ключей проник неизвестный. Он похитил: 515 евро, $1,349 тыс., 85 тыс. рублей, ювелирных изделий на сумму 158 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница отметила, что все произошло в период с 18 часов 1 сентября до 4:11 6 сентября. Сумму ущерба она оценила в 390 тыс. рублей.

Через час у дома №11 по улице Средне-Колтовской стражи порядка задержали четверых граждан РФ, подозреваемых в краже: 45-летнего уроженца Ленинграда и троих уроженцев Грузии, 48 и 47 и 46 лет.

Похищенное было изъято. Также полицейские нашли у задержанных отмычки и мобильные телефоны. По факту кражи возбуждили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» убедили петербурженку перевести на неизвестные счета более 700 тысяч.

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