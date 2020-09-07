«Банковские мошенники» убедили петербурженку перевести на неизвестные счета более 700 тысяч

В Центральном районе Петербурга местная жительница перевела мошенникам более 700 тыс. рублей.

В субботу, 5 сентября, в отдел полиции обратилась 64-летняя женщина, работающая уборщицей в ОАО «ЭМС-Инвест». Она рассказала, что днем ранее на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка России.

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседник заверил, что со счета пенсионерки могут пропасть деньги, поэтому средства необходимо перевести на другой счет.

Заявительница сняла с карты 730 тыс. рублей, после чего перевела их на указанные мужчиной счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в колпинской квартире обнаружили труп пенсионерки, в убийстве подозреваются ее дочь и муж.