В колпинской квартире обнаружили труп пенсионерки, в убийстве подозреваются ее дочь и муж

В Колпинском районе Петербурга обнаружили труп пенсионерки. В качестве подозреваемых задержаны ее супруг и дочь.

Тело обнаружили в доме №48 на Пролетарской улице. 80-летняя пенсионерка находилась с рваной раной левой ушной раковины в своей квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте двух пьяных жителей: 53-летнюю дочь погибшей, 36-летнего зятя и 64-летнего супруга.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес миллион из квартиры петербурженки, пока она была на даче.