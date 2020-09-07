В колпинской квартире обнаружили труп пенсионерки, в убийстве подозреваются ее дочь и муж

В Колпинском районе Петербурга обнаружили труп пенсионерки. В качестве подозреваемых задержаны ее супруг и дочь.
Тело обнаружили в доме №48 на Пролетарской улице. 80-летняя пенсионерка находилась с рваной раной левой ушной раковины в своей квартире.
Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте двух пьяных жителей: 53-летнюю дочь погибшей, 36-летнего зятя и 64-летнего супруга.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес миллион из квартиры петербурженки, пока она была на даче.