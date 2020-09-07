Домушник вынес миллион из квартиры петербурженки, пока она была на даче

Домушник вынес миллион из квартиры петербурженки, пока она была на даче
Пенсионерка была на даче, когда злоумышленник обчищал ее квартиру. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга пенсионерка обнаружила пропажу денег и украшений, когда вернулась с дачи.

В субботу, 5 сентября, в отдел полиции обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, путем подбора ключей к замку входной двери, проник в ее двухкомнатную квартиру в доме №98 по улице Краснопутиловской.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка отметила, что это произошло в период с 1 сентября до 5 число, когда она находилась на даче. Женщина обнаружила пропажу 15 тыс. рублей, 13 400 долларов и ювелирных изделий.

Сумму ущерба жительница оценила в 1 147 200 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали рецидивиста, сдававшего похищенные телефоны в ломбард.

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