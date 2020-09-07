Домушник вынес миллион из квартиры петербурженки, пока она была на даче

Пенсионерка была на даче, когда злоумышленник обчищал ее квартиру. Фото: pixabay

Пенсионерка была на даче, когда злоумышленник обчищал ее квартиру. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга пенсионерка обнаружила пропажу денег и украшений, когда вернулась с дачи.

В субботу, 5 сентября, в отдел полиции обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, путем подбора ключей к замку входной двери, проник в ее двухкомнатную квартиру в доме №98 по улице Краснопутиловской.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка отметила, что это произошло в период с 1 сентября до 5 число, когда она находилась на даче. Женщина обнаружила пропажу 15 тыс. рублей, 13 400 долларов и ювелирных изделий.

Сумму ущерба жительница оценила в 1 147 200 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали рецидивиста, сдававшего похищенные телефоны в ломбард.