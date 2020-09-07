В Петербурге задержали рецидивиста, сдававшего похищенные телефоны в ломбард

В Петербурге задержали рецидивиста, сдававшего похищенные телефоны в ломбард
Курьер обратился в полицию. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в грабеже у курьера службы доставки.

Преступный инцидент произошел 29 августа, у дома №6 по Северному проспекту. В отдел полиции обратился курьер одного из сервисов доставки. По его словам, неизвестный, под словесной угрозой применения оружия, открыто похитил мобильный телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

В субботу, 5 сентября, полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался неоднократно судимый 45-летний мужчина. Из ломбарда на улице Есенина изъят залоговый билет, по которому он сдал похищенный мобильный телефон.

Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина открыл стрельбу по участнику ДТП.

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