В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по участнику ДТП

В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по участнику ДТП
Мужчина выстрелил в оппонента в результате ДТП. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленобласти возбудили уголовное дело о хулиганской стрельбе.

Выстрелы прогремели после ДТП на автодороге Волхов-Кириши, в 500 метрах от города Волхов. В отдел полиции обратился 28-летний мужчина. Участников конфликта правоохранители задержали уже в Киришском районе.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, стражи порядка установили, что 38-летний мужчина, управляя личным авто марки «Тагаз», выстрел из травматического пистолета в сторону авто «Рено Мастер», которым управлял заявитель.

Стрелок был доставлены в полицию, где в отношении него был составлен протокол. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Задержанному назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась в парадной дорогостоящего смартфона, подозреваемого задержали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть стрельба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и ...
Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета