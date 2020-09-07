В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по участнику ДТП

В Волховском районе Ленобласти возбудили уголовное дело о хулиганской стрельбе.

Выстрелы прогремели после ДТП на автодороге Волхов-Кириши, в 500 метрах от города Волхов. В отдел полиции обратился 28-летний мужчина. Участников конфликта правоохранители задержали уже в Киришском районе.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, стражи порядка установили, что 38-летний мужчина, управляя личным авто марки «Тагаз», выстрел из травматического пистолета в сторону авто «Рено Мастер», которым управлял заявитель.

Стрелок был доставлены в полицию, где в отношении него был составлен протокол. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Задержанному назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась в парадной дорогостоящего смартфона, подозреваемого задержали.