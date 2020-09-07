Петербурженка лишилась в парадной дорогостоящего смартфона, подозреваемого задержали

Петербурженка лишилась в парадной дорогостоящего смартфона, подозреваемого задержали
Злоумышленник похитил у заявителя мобильник в подъезде. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку и хищении смартфона.

Преступный инцидент произошел воскресным утром, 6 сентября, в парадной дома №5 по Земледельческой улице. В отдел полиции обратилась 27-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный, применив физическую силу, отобрал у нее гаджет, после чего скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, смартфон заявительница оценила в 69 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 39-летнего мужчину. Похищенное изъято.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный с ножом обчистил кассу салона сотовой связи на Испытателей и обновил телефон.

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ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти новости спб происшествия


 

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