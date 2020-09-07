Неизвестный с ножом обчистил кассу салона сотовой связи на Испытателей и обновил телефон

В Приморском районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленника, совершившего разбойное нападение на салон сотовой связи.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября, в помещении на проспекте Испытателей. 20-летний менеджер продаж рассказал полицейским, что неизвестный вошел в магазин, попросил достать с витрины мобильный телефон, чехол для мобильного телефона, аккумулятор, наушники, а после совершил хищение указанных товаров и денег из кассы. Злоумышленник угрожал сотруднику ножом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 45 086 рублей.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

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