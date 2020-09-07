Петербуржец с пистолетом заявил о смерти тещи в квартире на Стародеревенской

Петербуржец с пистолетом заявил о смерти тещи в квартире на Стародеревенской
С места происшествия изъяли пистолет. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга обнаружили труп женщины в квартире жилого дома. О ее смерти рассказал зять.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября, у дома №29 по улице Стародеревенской. В отдел полиции обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что умерла его теща, квартира в крови.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 74-летняя женщина лежала лицом вниз с раной в затылочной области возле дверного проема. Она проживала вместе с дочерью и зятем.

Последний был задержан в качестве подозреваемого. В отношении пьяного мужчины составлен протокол. С места происшествия изъят пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из районов Петербурга неизвестный разбросал по траве сосиски с гвоздями.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб труп


 

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Петербуржец с пистолетом заявил о смерти тещи в квартире на Стародеревенской
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