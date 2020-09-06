В одном из районов Петербурга неизвестный разбросал по траве сосиски с гвоздями

В Василеостровском районе неизвестный решил «угостить» гуляющих животных сосисками, начиненными гвоздями.

Фотографии мясного изделия с далеко не самым съедобным наполнением опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Сообщается, что мужчина, решивший прогуляться рядом с домом на Железноводской улице, в воскресенье, 6 сентября, обнаружил разбросанными сосиски с гвоздями.

Отметим, что неравнодушный петербуржец постарался собрать опасные находки, но выразил опасение, что из-за высокой травы мог что-то не заметить. В связи с этим, владельцев собак попросили быть осторожными и внимательными во время прогулок.

Кто и зачем мог совершить такой поступок — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно в каких районах больше всего догхантеров.