Стало известно в каких районах больше всего догхантеров

При прогулке с животным нужно обязательно быть очень внимательным. Фото: Pixabay

При прогулке с животным нужно обязательно быть очень внимательным. Фото: Pixabay

В топ-5 печального рейтинга попали Центральный, Московский, Невский, Фрунзенский и Калининские районы.

Данные были получены с помощью опроса групп петербургских интернет-СМИ и в группах «Такс-Альянс» и «Пустой поводок» в социальной сети «Вконтакте».

«Мойка78» поговорила с координатором благотворительной общественной организации защиты животных «Такс-Альянс» Анной Набиевой и спросила, кто эти жестокие люди-догхантеры и в чем суть их действий.

Набиева рассказала, что движения как такового уже давно нет. И среди догхантеров нет какого-то преобладающего типа людей. Занимаются отравлением животных и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Им все равно, что будет с трупом животного. Понятно, что человек с нормальной психикой не будет убивать животных. Но никаких всплесков обострений как у психически больных людей нет. Бедных животных травят в течение всего года, хотя весной и осенью случаев может быть побольше.

Хозяин пострадавшего животного не может знать, как быстро наступит гибель. Иногда животное можно спасти, а порой смерть происходит мгновенно. Всё зависит от отравляющего средства. Повезет, если человек сможет сразу отправить питомца к ветеринару. Но последствия у таких отравлений серьезные, внутренние органы сильно страдают.

Примечательно и то, что арсенал догхантеров может быть разнообразен. Помимо яда, в «лакомства» могут добавить и гвоздей или других поражающих элементов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге догхантеры разбрасывают отраву для собак.