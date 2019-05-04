В Петербурге догхантеры разбрасывают отраву для собак

На проспекте Народного ополчения жительница петербурженка обнаружила разбросанные в траве куски колбасы. Предположительно, отравленные.

В Кировском районе прямо на газоне лежат аккуратно нарезанные кусочки колбасы. Местная жительница, обнаружившая их, предположила, что мясные изделия отравили догхантеры, с целью умертвения бездомных животных.

Об инциденте она сообщила в группу ВКонтакте. Пока неизвестно, убрали ли с травы рядом с домом 143 на проспекте Народного Ополчения «приманку» с акции догхантеров. Ловцы собак обкалывают, обмазывают или просто пропитывают пищу ядом и оставляют её в местах большого скопления бехдомных животных. Наши братья меньшие не понимают, что это ловушка, и погибают.

Узнать заранее, где произойдет очередная акция живодеров невозможно, поэтому у защитников животных мало шансов исправить ситуацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Парламент Петербурга поддержал идею уголовной ответственности для догхантеров.