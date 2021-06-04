Названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году

Благоустройство указанных зеленых зон начнется в следующем году. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Благоустройство указанных зеленых зон начнется в следующем году. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

В Смольном назвали зеленые зоны, которые победили в конкурсе на благоустройство в 2022 году. Петербуржцы выбрали нуждающиеся в обновлении парки через онлайн-голосование.

Самыми активными на голосовании оказались жители Невского, Приморского, Красногвардейского, Фрунзенского, Московского и Петроградского районов.

Победителями конкурса стали: Дальневосточный проспект от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, Пейзажный парк, парк Авиаторов, Федоровский сквер, Молодежный сквер и набережная реки Карповки между Карповским и Барочным мостами.

Благоустройство указанных зеленых зон начнется в следующем году. Сроки завершения работ зависят от сложности проектов. В Смольном пообещали обсудить с жителями районов будущий облик парков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ выдала разрешения на благоустройство дворов в Петербурге.