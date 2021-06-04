Названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году

Названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году
Благоустройство указанных зеленых зон начнется в следующем году. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

В Смольном назвали зеленые зоны, которые победили в конкурсе на благоустройство в 2022 году. Петербуржцы выбрали нуждающиеся в обновлении парки через онлайн-голосование.

Самыми активными на голосовании оказались жители Невского, Приморского, Красногвардейского, Фрунзенского, Московского и Петроградского районов.

Победителями конкурса стали: Дальневосточный проспект от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, Пейзажный парк, парк Авиаторов, Федоровский сквер, Молодежный сквер и набережная реки Карповки между Карповским и Барочным мостами.

Благоустройство указанных зеленых зон начнется в следующем году. Сроки завершения работ зависят от сложности проектов. В Смольном пообещали обсудить с жителями районов будущий облик парков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ выдала разрешения на благоустройство дворов в Петербурге.

благоустройство голосование новости СПб парки


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев
В аэропорту Пулково в пятницу задержали три рейса
Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии
Названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году
В Больших Колпанах произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими
Суд запретил заключенному в «Крестах» учиться на IT-специалиста
Смольный на ПМЭФ заключил контракты более чем на 200 млрд рублей
Самолет с Собчак экстренно приземлился в Шереметьево из-за проблем с шасси