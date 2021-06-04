Названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году

В Смольном назвали зеленые зоны, которые победили в конкурсе на благоустройство в 2022 году. Петербуржцы выбрали нуждающиеся в обновлении парки через онлайн-голосование.
Самыми активными на голосовании оказались жители Невского, Приморского, Красногвардейского, Фрунзенского, Московского и Петроградского районов.
Победителями конкурса стали: Дальневосточный проспект от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, Пейзажный парк, парк Авиаторов, Федоровский сквер, Молодежный сквер и набережная реки Карповки между Карповским и Барочным мостами.
Благоустройство указанных зеленых зон начнется в следующем году. Сроки завершения работ зависят от сложности проектов. В Смольном пообещали обсудить с жителями районов будущий облик парков.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ выдала разрешения на благоустройство дворов в Петербурге.