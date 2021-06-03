ГАТИ выдала разрешения на благоустройство дворов в Петербурге

Работы будут проходить в рамках программы "Комфортная городская среда 2021". Фото: комитет по благоустройству

Работы будут проходить в рамках программы "Комфортная городская среда 2021". Фото: комитет по благоустройству

Государственная административно-техническая инспекция с начала года выдала 102 ордера на благоустройство внутриквартальных территорий. Работы будут проходить в рамках программы «Комфортная городская среда 2021».

Среди прочего, до 5 октября на Цитадельском шоссе, дом 41-43 в Кронштадте появится новая детская площадка. Там сделают пешеходные дорожки, установят газонное ограждение, скамейки, а также высадят деревья и кустарники.

Вокруг дома 12 по Колпинскому шоссе в Шушарах отремонтируют асфальт и плиточное покрытие дорожек. Также там обустроят детскую площадку. Работы будут проводить с 10 июня по 21 августа.

С 21 июня по 31 августа на улице Подводника Кузьмина, дом 8 отремонтируют асфальт, высадят деревья и кустарники, сделают мощеные дорожки, установят скамейки и обустроят детскую и спортивную площадки.

С 21 июня по 20 сентября благоустроят двор между домами 91, 95 и 97 на Пулковском шоссе. Обустроят детские площадки, сделают покрытие дорожек и площадок, высадят деревья и кустарники.

Кроме того, будут благоустроены дворы на Северном проспекте и на улице Софьи Ковалевской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Setl Group благоустраивает набережную Кронштадта и создает здесь экологичную прогулочную зону.