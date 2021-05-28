Setl Group благоустраивает набережную Кронштадта и создает здесь экологичную прогулочную зону

Возле жилого комплекса «Фортеция» в Кронштадте заканчивается благоустройство набережной. Работы ведет холдинг Setl Group — он создает прогулочную зону, доступную для всех. На ней появятся деревянные смотровые площадки, разные сорта деревьев и кустарников, уникальные артефакты, в том числе исторические деревянные сваи и превращенный в арт-объект киль старой лодки, выброшенный ранее штормом на берег.

В проект вложены десятки миллионов рублей. Работы над прогулочной зоной с видом на Финский залив завершатся в июле. Ранее этот участок площадью более 6 тыс. кв. метров был заброшен и недоступен.

Над созданием новой достопримечательности Кронштадта по заказу Setl Group работает ландшафтная компания «СпецПаркДизайн+». Специалисты компании бережно подошли к проекту озеленения, сохранив уникальные исторические деревянные сваи и оставив на их торцах березы.

На берегу уже высажены липы, лиственницы, серебристые ивы и клены. Со смотровых площадок с дубовыми скамейками открывается прекрасный вид на Финский залив и фарватер.

Кроме того, к июлю завершится благоустройство участка рядом с жилыми домами у Тулонской аллеи. Здесь как дополнительная защита от ветра с моря появятся холмы, которые по форме будут напоминать крепостные валы.

ЖК «Фортеция» был введен в эксплуатацию осенью прошлого года. Это пять четырехэтажных корпусов с тремя подземными паркингами, которые расположены на самой восточной улице Кронштадта — Тулонской аллее. Пристань появилась здесь еще в 1880-х годах, затем к ней проложили бульвар, получивший неофициальное название Тополевая аллея.

Эксклюзивный брокер проекта «Фортеция» — «Петербургская Недвижимость».