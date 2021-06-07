Евро-2020: где в Петербурге не проехать из-за болельщиков и матчей

Евро-2020: где в Петербурге не проехать из-за болельщиков и матчей
Петербург примет матчи Евро-2020. Фото: Baltphoto

Петербург готовится принять главное спортивное событие этого года – чемпионат Европы по футболу. Первый матч в Северной столице отыграют 12 июня. Часть ограничений движения в городе уже действуют. Рассказываем, где будет невозможно проехать.

В Петербурге идет подготовка фан-зон, которая продлится до 10 числа. На время монтажа площадок закроют проезд на участке четной стороны Большой Конюшенной улицы, от Шведского переулка до Конюшенной площади.

На это время на участке от Волынского до Шведского переулка по четной стороне Большой Конюшенной будет организовано двустороннее движение.

Ограничения движения. Фото: инфографика Gazeta.SPb

Почти на месяц проезжая часть будет сужена на многих центральных улицах. Ограничения затронут Лиговский и Вознесенский проспекты, Итальянскую улицу, Большую Морскую улицы, площадь Ленина и другие.

Еще в апреле стало известно о том, что в дни проведения матчей доступ транспорта на Крестовский остров будет закрыт. Исключение сделают только для машин экстренных служб. Жители острова и те, кто работает на Крестовском, проехать в период ограничений смогут, но для этого придется обзавестись пропуском.

Напомним, что Петербург примет групповые матчи Бельгии, России, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции. На 2 июня запланирован четвертьфинальный матч. Всего в Петербурге отыграют семь матчей.

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