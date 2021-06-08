Суд отправил в колонию петербуржца за стрельбу в Приморском районе

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Фото: pixabay

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Фото: pixabay

Суд огласил приговор в отношении местного жителя, который устроил стрельбу в Приморском районе.

Суд установил, что мужчина, находясь у здания УМВД России по Приморскому району в состоянии алкогольного опьянения, стал стрелять из пистолета модели Р-411.

«Своими хулиганскими действиями создал угрозу для жизни и здоровья людей, находившихся у здания УМВД», — сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Известно, что обвиняемый ранее судим, имеет малолетнего ребенка, который страдает хроническим заболеванием и является инвалидом. Мужчина признал вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности с приговором Приморского районного суда от 5 августа 2020 года – 1 год 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержаны мужчина и женщина, открывшие стрельбу из окна дома в Приморском районе. Есть пострадавший. Все случилось вечером 5 мая на улице Сестрорецкая, 2. Один из жильцов дома сообщил в полицию о стрельбе во дворе.