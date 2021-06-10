В Петербурге создали свод правил по использованию электросамокатов

В Санкт-Петербурге при участии органов СК России заключено соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов. Фото: Whoosh

В Санкт-Петербурге при участии органов СК России заключено соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов. Фото: Whoosh

9 июня между правительством города и восемью кикшеринговыми компаниями заключено соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов на территории Северной столицы.

Данное соглашение заключено для того, чтобы обезопасить петербуржцев.

Так, новые правила гласят, что при использовании самокатов действуют ограничения -20 км/ч. На тротуарах и местах массового скопления людей скорость ограничили до 10 км/ч.

Также соглашение запрещает размещать самокаты на тротуарах, которые уже, чем 1,5 метра, на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, в охранных зонах метрополитена, а еще в местах, где могут создаваться препятствия для движения пешеходов и транспортных средств.

Помимо прочего, ездить и парковать самокаты запрещено на Дворцовой и Сенатской площадях, Невском проспекте и некоторых других улицах Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемый в наезде на 5-летнюю девочку побоялся уголовной ответсвенности, поэтому утопил самокат и сменил прическу.