В Петербурге создали свод правил по использованию электросамокатов

В Петербурге создали свод правил по использованию электросамокатов
В Санкт-Петербурге при участии органов СК России заключено соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов. Фото: Whoosh

9 июня между правительством города и восемью кикшеринговыми компаниями заключено соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов на территории Северной столицы.

Данное соглашение заключено для того, чтобы обезопасить петербуржцев.

Так, новые правила гласят, что при использовании самокатов действуют ограничения -20 км/ч. На тротуарах и местах массового скопления людей скорость ограничили до 10 км/ч.

Также соглашение запрещает размещать самокаты на тротуарах, которые уже, чем 1,5 метра, на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, в охранных зонах метрополитена, а еще в местах, где могут создаваться препятствия для движения пешеходов и транспортных средств.

Помимо прочего, ездить и парковать самокаты запрещено на Дворцовой и Сенатской площадях, Невском проспекте и некоторых других улицах Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемый в наезде на 5-летнюю девочку побоялся уголовной ответсвенности, поэтому утопил самокат и сменил прическу.

новости СПб прокат электросамокатов электросамокаты


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Звезды» на два месяца
Крупные магазины России предложили закрыть на выходные и ночное время
В Петербурге придумали знаки, ограничивающие движение электросамокатов
БГ с группой «Аквариум» представит в «Севкабель Порте» ...
Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в дни матчей ...
Полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику, который плакал и звал ...
Создатель Badoo через суд вернул себе квартиру в Петербурге
Обстоятельства возгорания автобуса у «Беговой» выяснит прокуратура